Secretaria de Agricultura tem selo que qualifica carne abatida em Campina Grande

Diante da divulgação da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, ocorrida na última semana, que desbaratou esquema de falsificação na inspeção de grandes marcas de carnes no Brasil, e a má qualidade delas, o consumidor vai ficar mais atento aos produtos que são oferecidos nos açougues e supermercados.

Para isso é preciso estar atento aos selos emitidos pelo governo federal, pelo Estado, e o município. Em Campina Grande, a Secretaria de Agricultura possui o selo SIM (Selo de Inspeção Municipal) que qualifica os animais abatidos no abatedouro particular Vera Cruz, que presta este serviço ao município, de forma rigorosa, seguindo os critérios da Vigilância Sanitária.

Foto: Codecom/CG

De acordo com o secretário Fábio Agra, uma equipe de veterinários e outros técnicos fiscalizam de forma rígida a saúde do animal a ser abatido, entre outros detalhes.

Ele disse que o serviço foi implantado no início da primeira gestão de Romero Rodrigues e explicou que pretende ampliar fazendo concurso público e uma parceria maior com a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária.

Apesar do selo municipal, muitos comerciantes ainda insistem em vender carnes de procedência duvidosa. Na tentativa de combater a prática, a Secretaria de Agricultura tem realizado forte fiscalização que pode resultar no fechamento do estabelecimento, até que se regularize, apreensão das carnes e o pagamento de multas por parte do empresário.

– Se o empresário tem o selo SIM, a venda é garantida e o marketing mais positivo. O consumidor pode fiscalizar e pedir a certificação do selo. Estamos pensando em fazer uma divulgação dos locais que vendem a carne com a certificação municipal. Pedimos ajuda da população que denuncie locais que não tenham o produto certificado – apelou Fábio Agra.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.