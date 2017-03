Secretária da PMCG garante que reajuste ao professor será implantado já neste mês

A secretária de educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, participou de sessão especial realizada na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), nesta quinta-feira(16), em homenagem às mulheres. Ela defende que as mulheres ocupem espaços no Poder Legislativo e Executivo.

-Precisamos como mulheres ter a clareza do nosso lugar social, dos nossos papeis, de nossas funções, do lugar político que ainda vamos ocupar. Temos que ter um olhar no futuro, nos novos horizontes e cada vez mais ocupando espaços de poder no Legislativo, no Executivo para que o nosso discurso seja caracterizado e reconhecido dentro de uma nova perspectiva de feminismo no qual buscamos é a complementaridade, a igualdade na ocupação de espaços, na discussão de ideias e na efetivação de ações – falou.

Na oportunidade, Iolanda informou que professores da rede municipal de ensino receberão reajuste salarial de meses anteriores.

-Esse mês de março o salário do professor já vem acrescido da correção de janeiro e de fevereiro – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.