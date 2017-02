Sebrae qualifica empreendedores para o mercado de eventos em Campina e João Pessoa

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Curso de Formação de Empreendedores em Eventos, promovido pelo Sebrae Paraíba.

Este ano, a capacitação será oferecida nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

O curso tem o objetivo de capacitar quem deseja empreender neste setor e terá início primeiramente em Campina Grande, no dia 20 de março, e posteriormente, no dia 27, na Capital.

As aulas serão ministradas ao longo de sete meses e irão abordar os mesmos temas nas duas cidades, como planejamento, desenvolvimento de equipe, promoção e captação, segurança, comunicação e marketing, assessoria de imprensa para eventos, modelo de negócio em eventos, cerimonial e etiqueta, além de atividade prática em eventos.

De acordo com gestora de turismo do Sebrae Paraíba e coordenadora do curso, Regina Amorim, havia uma grande demanda de profissionais de Campina Grande interessados nesta capacitação.

“A cidade tem um grande potencial para a realização de eventos, por isso abrimos esta turma este ano”, disse.

Ela acrescentou que o curso vai oferecer aos participantes conhecimentos relevantes para quem quer atuar no mercado de eventos.

“O cenário atual exige do profissional, qualificação, inovação, qualidade dos serviços e alternativas criativas para satisfazer e encantar clientes. É preciso focar nas oportunidades futuras e buscar soluções inovadoras, para otimizar custos e buscar formas eficientes de gerar resultados”, destacou Regina Amorim.

Regina acrescentou que o empreendedor da área de eventos precisa de informações atualizadas, voltadas para a análise do cenário econômico, a criação de diferenciais competitivos e a prospecção de negócios e eventos ainda não existentes no mercado.

“Todos os empreendedores que querem ter a prática e as melhores estratégias no mercado de eventos devem investir na qualificação para sair na frente dos seus concorrentes”, disse a gestora de turismo.

A capacitação é dividida em dez módulos, totalizando 200h/aula. Os facilitadores são reconhecidos nacional e internacionalmente, como Izabel Morais, Vanessa Martin (SP), Flávia Mastrobuono (SP), Marcos J. T. Oliveira (SP), Ferdinando Lucena, Andrea Nakane (SP), Alexsandra Gomes, Ney Huberto Neves (RJ) e Maria Rita Peres.

O investimento para o curso é de R$ 2.130,00 (até 10 parcelas de R$ 213,00) ou R$ 1.900,00 à vista.

O curso é para os profissionais de eventos, hotelaria, turismo e de agências de viagem, gestores de entidades públicas, privadas e do terceiro setor, secretários executivos, estudantes universitários dos cursos de administração, hotelaria, turismo e relações públicas e demais pessoas interessadas em desenvolver habilidades para planejar, organizar e realizar eventos.

No dia 15 de março, às 19h, em João Pessoa, será realizada a aula inaugural do Curso de Formação de Empreendedores em Eventos, com o presidente Executivo do Convention e Visitors Bureau de São Paulo, Toni Dando.

O tema da aula será “As Oportunidades do Mercado de Eventos é para os Qualificados”.

Os interessados em participar já podem fazer a inscrição. O investimento é R$ 30.

O Sebrae em Campina Grande vai organizar uma caravana para quem tiver interesse em participar da aula inaugural. Sebrae Paraíba e C&VB de João Pessoa são parceiros da Aula Inaugural e do Curso de Eventos.

