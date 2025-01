Saúde de Campina Grande divulga segundo boletim epidemiológico de arboviroses

A Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio da Direção de Vigilância em Saúde, divulgou nesta segunda-feira, 13, o segundo boletim epidemiológico de 2025, relativo à segunda semana epidemiológica do ano. O boletim compreende o período entre os dias 5 e 11 de janeiro.

No tocante aos vírus respiratórios, foram diagnosticados 203 casos na testagem por antígeno (teste rápido), sendo 50 deles de covid-19. Dois óbitos por covid-19 foram notificados e 32 pessoas estão internadas com vírus respiratórios, sendo 7 casos positivos de covid-19.

Quanto às arboviroses, houve 24 notificações de dengue com 1 caso positivo e 9 de Chikungunya com 1 positivo. Não houve registro de Zika Vírus, nem de Febre Oropouche. O boletim apresenta uma ascendência da curva epidemiológica por causa do período.

A Vigilância em Saúde emitiu circular orientando o uso de máscaras em estabelecimentos de saúde, tanto para pacientes e acompanhantes, quanto para profissionais.

Os locais de atendimento para vírus respiratórios e arboviroses em Campina Grande são os hospitais municipais Pedro I e Dr. Edgley, as Unidades de Pronto Atendimento Dr. Raimundo Maia (Alto Branco) e Dr. Adhemar Dantas (Dinamérica), o Hospital da Criança e do Adolescente para até 14 anos de idade, e o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) para gestantes.