No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, Patrícia Gadelha, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou várias iniciativas importantes ligadas ao Outubro Rosa e à inovação tecnológica em saúde.

Ela ressaltou a realização de um mutirão para consultas e exames de mamografia, com mais de 400 atendimentos já realizados, superando as expectativas.

Patrícia enfatizou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e incentivou as mulheres a procurarem atendimento médico e realizarem o autoexame regularmente, especialmente após os 40 anos.

Ela também destacou projetos de acolhimento e humanização para pacientes com câncer de mama, como o apoio psicológico e atividades de artesanato para melhorar o bem-estar desses pacientes.

Além disso, ressaltou uma parceria entre o HUAC e outras instituições para garantir o acesso a serviços gratuitos, como ultrassonografias, e a importância da participação da comunidade e parcerias para continuar essas ações.

Ouça o podcast completo e saiba mais.