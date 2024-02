Médico destaca a importância do acompanhante de pacientes

A figura do acompanhante de pacientes é fundamental no processo de recuperação e bem-estar do indivíduo, especialmente durante internações hospitalares. Essa pessoa assume um papel de apoio emocional, prático e de elo entre o paciente e a equipe médica.

No programa Consultório JM, da Rádio Caturité FM, o médico Antônio Henriques abordou a importância do acompanhante e destacou seus direitos e responsabilidades.

– Durante a internação hospitalar, todo paciente tem direito a um acompanhante, que pode ser um familiar, amigo ou cuidador – salientou.

Direitos do acompanhante:

Estar presente durante as visitas, consultas e exames médicos.

Ter acesso a informações sobre o estado de saúde do paciente.

Participar das decisões sobre o tratamento.

Ser tratado com respeito e dignidade pela equipe médica.

Responsabilidades do acompanhante:

Respeitar as regras do hospital.

Não visitar outras enfermarias.

Não deitar na cama do paciente.

Não oferecer a própria comida para o paciente.

Zelar pelo bem-estar físico e emocional do paciente.