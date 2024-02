Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande destaca calendário 2024

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Angela Carvalho, compartilhou detalhes sobre a abertura dos trabalhos do Conselho para o ano de 2024.

Angela destacou a apresentação de um planejamento estratégico que delineia uma série de ações cruciais a serem implementadas ao longo do ano.

Dentre as iniciativas planejadas, destacam-se plenárias voltadas para ouvir o usuário do SUS, capacitação para conselheiros, conferências e outras atividades que visam fortalecer o sistema de saúde na comunidade.

