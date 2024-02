Aproximadamente 5% (cinco) de nossa população têm algum tipo de aneurisma cerebral, mas apenas um pequeno número desses aneurismas causa sintomas, normalmente decorrentes de seu crescimento e/ou sua ruptura. Em Campina Grande – PB, o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa – HELP, vem se destacando neste tipo de procedimento.

De acordo com o Doutorando da Universidade de São Paulo, Neurocirurgião e neurorradiologista intervencionista do HELP, George Mendes, o hospital vem realizando cirurgias e consultas na área utilizando técnicas modernas e usando os confiáveis microscópios ZEISS.

Segundo ele, a equipe médica especializada do HELP está pronta para oferecer cuidados especializados para pacientes com aneurismas cerebrais.

“Os aneurismas cerebrais são condições sérias que requerem cuidados urgentes. Quando diagnosticados, pacientes são encaminhados para um especialista, que vai avaliar as melhores opções de tratamento. Reconhecemos a importância de uma abordagem abrangente e personalizada, que inclui desde a avaliação inicial até o tratamento especializado. No Hospital HELP, temos acesso aos confiáveis sistemas ZEISS, utilizados em setores de alta tecnologia e no mundo todo. O tratamento pode ser a observação em casos selecionados, em aneurismas pequenos e localizados em regiões protegidas do cérebro; a embolização que é o tratamento por meio de cateter e a cirurgia que é feita através de pequenas janelas para acessar o aneurisma, oferecendo cura em mais de 97% das vezes, com um risco de 3% quando tratado por profissionais especializados”, pontuou.

De acordo com o neurocirurgião, os microscópios utilizados no HELP proporcionam uma visão clara e nítida, essencial para identificar com precisão aneurismas e planos de tratamento. No caso de intervenção cirúrgica, os sistemas ZEISS garantem a melhor precisão e controle durante o procedimento. Esses serviços estão disponíveis para atendimentos SUS, particular e convênios.

Fatores de risco: Os dois principais fatores de risco para formação e/ou ruptura de um aneurisma são o fumo e a pressão alta não controlada.

Prevenção:

– Controlar a pressão arterial;

– Manter índices adequados de glicose, colesterol e triglicérides;

– Ter uma alimentação saudável, à base de vegetais, frutas, fibras e carnes magras;

– Praticar exercícios físicos regularmente;

– Não fumar;

– Não ingerir bebidas alcoólicas em excesso.

HELP – O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, é um hospital de porte regional, que traz em seu conceito inovação, humanização e sustentabilidade. É uma instituição filantrópica, mantida pela Fundação Pedro Américo, com atendimento 60% SUS e 40% particular/convênios. Possui uma estrutura completa, com tecnologia de ponta e atendimento nos mais diversos serviços hospitalares.