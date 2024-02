Dengue: Campina Grande intensifica campanha de combate ao Aedes

A Secretaria de Saúde de Campina Grande está intensificando os esforços na campanha “Em Campina, mosquito não se cria”, com o objetivo de combater o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Hércules Lafite, gerente de Vigilância Ambiental em Saúde, detalhou as ações durante uma entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (21).

Lafite anunciou o início das atividades com uma ação de conscientização no Aeroporto João Suassuna, destacando a importância da educação ambiental no combate ao mosquito.

– Nesse momento difícil que estamos atravessando, além do trabalho diário feito pelos nossos agentes de endemias, também precisamos realizar a conscientização e educação ambiental, que é de suma importância para combater o Aedes aegypti – ressaltou.

A campanha terá um foco especial na sexta-feira no distrito de Catolé de Zé Ferreira, com equipes indo de casa em casa para a eliminação do mosquito e a orientação da população sobre medidas preventivas. Lafite destacou a importância do envolvimento da comunidade nessa iniciativa.

– Vale salientar que, se a população não entrar conosco nessa guerra, não vamos conseguir eliminar esse vetor. É um esforço conjunto, e a conscientização de cada cidadão é fundamental para o sucesso da campanha – enfatizou.