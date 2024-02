No quadro “Papo Animal”, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante trouxe à tona um tema crucial para o bem-estar dos animais de estimação: as dermatites.

Ele explicou que as dermatites são inflamações na pele dos animais, que podem ser desencadeadas por uma série de fatores, sendo a baixa defesa do sistema imunológico do animal uma das principais causas.

Essas inflamações podem se manifestar de diversas formas, incluindo dermatites alérgicas, fúngicas e nutricionais.

É fundamental estar atento aos sinais de inflamação na pele do seu pet, como coceira excessiva, vermelhidão, descamação e perda de pelos. Em caso de suspeita de dermatite, Edroaldo enfatiza a importância de procurar a orientação de um veterinário.

Para obter informações mais detalhadas e dicas sobre como cuidar da saúde dermatológica do seu pet, não deixe de ouvir o podcast completo.