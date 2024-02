Hospital Pedro I realiza mais de 300 mil procedimentos em 2023

O Hospital Municipal Pedro I realizou 351.309 procedimentos em 2023, dos quais 206.887 foram exames laboratoriais; 72.064 atendimentos de emergência; 32.673 foram exames de imagem; 22.093 atendimentos de ortopedia; 7.144 consultas de pediatria; 5.786 atendimentos ambulatoriais; 3.320 internações e 1.342 sessões de hemodiálise.

Os exames laboratoriais, procedimento mais realizado, são exames clínicos para os pacientes internados, atendidos nos ambulatórios e na emergência.

Os exames de imagem, terceiro maior procedimento realizado, englobam tomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, endoscopia e colonoscopia. Com isso, a unidade hospitalar retoma seu papel de principal centro de exames de imagem do SUS em Campina Grande.

Com relação ao atendimento de emergência, que configura o segundo procedimento mais realizado, a maioria dos casos são clínicos, visto que o hospital também é referência para pacientes com suspeita de covid-19 e dengue, além das viroses sazonais.

Por causa do alto fluxo de pacientes, a Prefeitura de Campina Grande está reformando a recepção da unidade, que passará a ser coberta e climatizada.

Os atendimentos de ortopedia foram o quarto procedimento mais executado, visto que a Ala de Ortopedia foi reaberta em 2022 pelo prefeito Bruno Cunha Lima, dez anos após o encerramento da ala. Os ortopedistas atendem diariamente das 7h às 19h para casos de urgência e emergência. No ambulatório, milhares de consultas foram realizadas para acesso às cirurgias eletivas.

A novidade em 2023 foi a abertura da ala de pediatria, com os casos crescentes de bronquiolite e vírus sinciciais respiratórios. A ala pediátrica teve o atendimento suspenso no final do ano passado com a baixa na procura por assistência.

O Hospital da Criança e do Adolescente voltou a concentrar os atendimentos.

Foram pacientes como a mãe de dona Lourdes, que se internou no centenário Hospital Pedro I em 2023. Ela sofre de Alzheimer e sua história ficou conhecida após um vídeo da sua filha a colocando para ninar nos corredores do hospital.

“É meu bebê! Era dia de fazer um exame e ela ficou nervosa. Coloquei ela no colo e ela ficou calma. Vou cuidar dela até o final da minha vida. É espontâneo, o que ela cuidou de mim, eu vou cuidar dela”, disse.