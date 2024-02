Médica destaca eficiência da vacina contra a dengue

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (19), a médica e especialista em vacinas Socorro Martins explicou que uma das características desta vacina é a sua capacidade de ser administrada independentemente do status sorológico do indivíduo, já que o esquema primário da vacina consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

– A grande maioria das vacinas é desenvolvida para combater as formas graves das doenças, e a vacina contra a dengue não é exceção. Sua eficácia geral é de quase 60%, mas em casos graves, ela alcança quase 90%, sendo tetravalente. Para cada sorotipo da dengue, a vacina apresenta uma resposta diferente – ressaltou.

A vacinação contra a dengue é uma importante ferramenta na prevenção da doença, mas é importante ressaltar que, além da vacinação, medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito transmissor, continuam sendo fundamentais no combate efetivo.