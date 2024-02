Nesta segunda-feira (19), as salas de vacinas da Rede Municipal de Saúde começaram a receber crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos para tomar a dose do imunizante Qdenga, que protege contra a dengue.

O imunizante tetravalente é produzido a partir do vírus vivo atenuado, desenvolvido de forma segura e eficaz para promover a proteção contra os quatro sorotipos virais da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

“Começamos hoje a receber as crianças e adolescentes na faixa etária determinada pelo Ministério da Saúde nas salas de vacinas da Capital, onde todos os profissionais foram capacitados para orientar e atender com seguranças esses usuários. Sobretudo é importante lembrar que o esquema vacinal é composto de duas doses e os pais e responsáveis devem estar atentos a esses prazos”, orientou Fernando Virgolino, responsável pela Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Pedro Henrique, de 12 anos esteve logo cedo na Unidade José Américo Integrada para começar o esquema vacinal.

“Resolvi trazê-lo logo para garantir essa proteção tão importante. Lá em casa nunca ficamos adoecidos com dengue, sobretudo, toda proteção é bem-vinda e nos dá segurança”, disse o pai Sergio Romero.

Ana Beatriz, de 13 anos também compareceu ao serviço para tomar a vacina. “O irmão mais velho dela já teve contato com o vírus da dengue e ficou muito doente, na época ele era muito novinho e ficamos muito preocupados. Também já perdi pessoas próximas com a doença e conheço outra que teve a forma mais grave, hemorrágica. Sabendo do risco da doença e que chegou uma vacina que é aliada nessa proteção, optamos e proteger nossa filha”, relatou o pai da adolescente, Jerson Carvalho.

A vacina contra a dengue foi incorporada a assistência preventiva do Programa Nacional de Vacinação, do Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão das faixas etárias pré-estabelecidas foi baseada nas taxas de hospitalização dos últimos cinco anos no Brasil. Na Paraíba, ficou definido que os municípios da 1ª Região de Saúde seriam contemplados com as doses da vacina, o que inclui o município de João Pessoa.

Duas doses de proteção – O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Dados Epidemiológicos – De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou à marca de 532.921 casos prováveis de dengue e 90 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Outras 348 mortes estão sendo investigadas. Ainda de acordo com a pasta, neste mesmo período em 2023 o país tinha um total de 128.842 casos de dengue. O número atual é 313,6% maior do que o do ano passado.

Já em João Pessoa, de acordo com o monitoramento e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, em 2023 foram 4.659 casos notificados de dengue e 4.154 confirmados de infecção pela doença. Nos dois primeiros meses de 2024 esse número representa 554 de casos notificados e 211 confirmados.