Podcast: nutricionista dá dicas para uma vida mais saudável

No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou dicas para todos que buscam uma vida mais saudável e equilibrada.

Em uma conversa motivadora, Amanda enfatizou a importância de estabelecer objetivos realistas e alcançáveis, promovendo uma abordagem positiva em relação à saúde e ao bem-estar.

Uma das principais recomendações da nutricionista é a inclusão de frutas e vegetais nas refeições diárias, proporcionando ao corpo uma variedade de nutrientes essenciais para um bom funcionamento.

Além disso, Amanda destacou a necessidade de uma hidratação adequada, enfatizando os benefícios de manter o corpo bem hidratado para o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo.

Se você está buscando uma mudança para uma vida mais saudável, não perca a oportunidade de ouvir o podcast completo.