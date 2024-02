No quadro “Papo Animal”, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante compartilhou orientações sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pets durante momentos festivos.

Com festas e celebrações frequentes ao longo do ano, é essencial estar ciente dos potenciais riscos que esses eventos podem representar para os nossos amigos peludos.

Edroaldo enfatizou que, embora seja tentador incluir nossos pets nas celebrações, é crucial estar ciente dos cuidados especiais que devemos ter.

Além disso, ao passear com os pets, é necessário fornecer água fresca regularmente. Edroaldo ressaltou que o chão quente pode causar queimaduras nas patas sensíveis dos animais, especialmente em dias ensolarados.

“Sempre leve água para o seu animal durante passeios, e evite caminhar em superfícies muito quentes, como asfalto exposto ao sol”, aconselhou.

Não deixe de ouvir o podcast completo para obter todas as dicas e informações.