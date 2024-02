Opera Paraíba realiza 480 cirurgias de catarata e pterígio em Solânea

A Secretaria de Estado da Saúde irá realizar 480 cirurgias de catarata e pterígio, por meio do Programa Opera Paraíba, neste final de semana, no Hospital Regional de Solânea.

Desta sexta-feira (16) até domingo (18), serão realizadas 110 cirurgias de catarata por dia, um total de 330 procedimentos, e 50 cirurgias de pterígio por dia, chegando a 150 cirurgias dessa especialidade.

O Opera Paraíba é um programa criado pelo Governo do Estado para reduzir o tempo de espera dos pacientes por cirurgias eletivas, além de levar procedimentos de média e alta complexidade ao interior do estado.

Todos os procedimentos realizados pelo programa atendem as demandas de usuários cadastrados por meio das secretarias de saúde dos municípios ou pelo site operaparaiba.pb.gov.br. Os pacientes são chamados de acordo com a ordem de cadastro.

Conforme a diretora do Hospital Regional de Solânea, Vanessa Viegas, essa é mais uma ação do Programa Opera Paraíba que vai beneficiar pacientes de mais de 30 municípios para realizar as cirurgias de catarata e pterígio, promovendo a interiorização da saúde no estado.

“O que mais nos deixa felizes é saber que a gente vai devolver a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas possam retomar tarefas diárias que ficaram limitadas por conta da dificuldade de enxergar”, comemora Vanessa.