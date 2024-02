Dengue: Diretor de Saúde alerta para sintomas e perigos da doença

Com a chegada do período chuvoso, aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Em Campina Grande, o número de casos de dengue vem crescendo nas últimas semanas, e a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para os sintomas da doença e a importância de buscar atendimento médico precoce.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o diretor de vigilância em saúde do município, Miguel Dantas, destacou os principais sintomas da dengue.

“O sinal mais comum dessa doença é a febre alta seguida de dor de cabeça, nos olhos, cansaço, dores musculares, náuseas e às vezes erupções na pele”, disse Dantas.

Ele alertou também para os perigos da dengue hemorrágica, uma forma mais grave da doença que pode ser fatal.

“A dengue torna-se mais perigosa porque as versões com complicações são mais comuns. Não está diretamente ligada com a imunidade do indivíduo. A dengue hemorrágica, por exemplo, é caracterizada por dor abdominal intensa, aumento das mucosas e do fígado de forma muito rápida, além dos sangramentos, por isso é preciso buscar ajuda médica nas UPA´s e unidades de saúde”, frisou.