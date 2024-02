Confirmada primeira morte por dengue em 2024 na Paraíba

Nas primeiras horas desta quinta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) confirmou o primeiro caso de óbito por dengue no Estado em 2024. A vítima é um homem de 24 anos, residente no município de Camalaú, localizado na região do Cariri paraibano.

Após um período de investigação, o diagnóstico foi fechado, marcando a confirmação do triste falecimento. Além disso, há um segundo caso em investigação por chikungunya, envolvendo um homem de 57 anos.

Diante desses eventos, a SES-PB anunciou a criação da Sala de Situação Estadual das Arboviroses, dedicada ao monitoramento dessas doenças na Paraíba. Como medida preventiva, foi agendado para o dia 24 de fevereiro deste ano o Dia D de Mobilização Estadual de Combate à Dengue, com ênfase na limpeza de repartições públicas e domicílios.

Nessa mesma data, uma campanha de vacinação será realizada, com o objetivo de conter a propagação dessas doenças.

Coincidentemente, o óbito foi confirmado exatamente no dia em que a SES-PB iniciará a distribuição das primeiras doses de vacinas contra a dengue.

Quatorze municípios considerados prioritários serão os primeiros a receber as doses. Inicialmente, a vacinação será destinada a crianças de 10 e 11 anos.