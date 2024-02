Vítimas de acidente lideram atendimentos no Trauma de Campina Grande

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que integra a rede hospitalar do Governo do Estado, em Campina Grande, realizou 902 atendimentos durante o feriadão de Carnaval.

Nesses dias, foram realizadas 90 cirurgias. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (10) até as primeiras horas desta quarta-feira (14).

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 3,2 % no número de atendimentos e de 9,1% nas cirurgias, respectivamente: em 2023, foram atendidos 932 pacientes e realizados 99 procedimentos cirúrgicos.

As principais causas de atendimento no período foram vítimas de acidente de bicicleta, com 18 casos, e acidentados de moto, com 127 ocorrências. Além disso, a equipe médica também lidou com emergências relacionadas à agressão física, vítimas de projéteis de arma de fogo e branca, atropelamentos, queimaduras e acidentes de carro.

Com relação às vítimas de acidentes de moto esse ano houve um aumento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, foram realizados 104 atendimentos e esse ano 127.

O Hospital de Trauma de Campina Grande é referência para emergência e urgência em cirurgia e ortopedia para 203 municípios da Paraíba, o que abrange uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e agora conta com os serviços de hemodinâmica.