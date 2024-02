O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba, em João Pessoa, realizou, durante o período de carnaval 1.119 atendimentos, número superior ao ano passado, quando foram registrados 1.035 atendimentos. Neste ano, 325 atendimentos foram considerados casos graves ou gravíssimos.

A unidade de saúde também realizou 88 procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, sendo 51 de emergências e 37 eletivas.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da sexta-feira (9) até as 23h59 dessa terça-feira (13).

Durante o período, as ocorrências envolvendo quedas lideraram as entradas da emergência, com 206 casos, superando acidentes de motocicletas (144). Outros casos de emergência registrados na unidade de saúde foram corpo estranho (119), trauma (46), queimadura (17), arma de fogo (13), acidente de bicicleta (12), agressão física (12), atropelamento (11), acidente de automóvel (10), arma branca (10) e afogamento (dois). As demais ocorrências foram clínicas, com destaques Acidente Vascular Cerebral (48) e Acidente Vascular (18).

A faixa etária dos 19 aos 59 anos foi responsável pela maioria das entradas na instituição com 688 pacientes, seguida por crianças de 0 a 12 anos (153), pessoas com mais de 60 anos (230), e de 13 a 18 com 48 casos.

O bairro de Mangabeira lidera os atendimentos com 64 entradas, seguido por Valentina (46), Pedro Gondim (41), Gramame (33) e Bessa (31). Já em relação aos municípios, Santa Rita lidera com 60. Na sequência estão Bayeux (45), Cabedelo (22), Conde (22) e Pedras de Fogo (17).

Balanço 2023 – O Hospital de Trauma de João Pessoa realizou durante o período de carnaval de 2023, 1.035 atendimentos. 315 atendimentos foram considerados casos graves ou gravíssimos. A unidade de saúde também registrou 219 casos de queda e 145 vítimas de acidente de moto.

Perfil – O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena atende casos de urgência e emergência, contudo, muitos procuram a instituição para atendimentos clínicos, não levando em consideração o tipo de assistência prestada pela unidade de saúde, voltado para situações de média e alta complexidade, a exemplo de vítimas de trauma (acidentes e desastres), violência, queimadura, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragias digestivas.