Carnaval: Hospital de Catolé do Rocha atende mais de 700 pessoas

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, atendeu no feriadão de carnaval, entre a noite da sexta-feira (9) e a meia-noite dessa terça-feira (13), 740 pessoas.

A unidade, que integra a rede de saúde do Governo da Paraíba, ainda deu suporte aos foliões com plantões externos no corredor da folia, com equipe completa (médico, enfermeiro, técnico e motorista) e o aporte de uma ambulância do Coração Paraibano.

Neste período, o hospital realizou ainda três cirurgias eletivas de laqueadura (procedimento voluntário de esterilização definitiva da mulher), sete partos, 361 exames laboratoriais, 73 Raios-X e registrou 27 internações.

No ambulatório, foram atendidas 153 pessoas na sexta-feira (9), outras 129 no sábado (10), mais 141 na segunda-feira (11), outras 177 na terça-feira (12) e no dia 13, mais 140 pessoas passaram por avaliação médica na unidade.

Os casos mais recorrentes neste período foram de pessoas se queixando de dores diversas, 132 casos no total, seguido de quadro de diarreia, com 108 ocorrências, 37 pessoas procuraram o serviço por causa de reação alérgica, outras 30 por causa de gastroenterocolite aguda (diarreia recorrente), 29 pessoas foram ao hospital para tomar medicação própria, 26 pessoas se queixaram de cefaleia e outras 25 foram assistidas por causa de náusea, entre outros motivos de atendimento. Vítimas de sinistros de trânsito com moto também deram entrada na unidade durante o feriado prolongado, foram 14 no total.

O diretor-geral da unidade, Fábio Cardoso, afirma que o movimento foi intensificado por conta do feriado de carnaval, mas que isso não impactou na assistência prestada, pois houve todo um preparo interno para atender essa demanda.

“O aumento pela procura do serviço durante o feriadão de carnaval já era esperado e, de fato, acelerou a rotina do hospital. Mas nos preparamos para isso e realizamos as consultas, exames e atendimentos na urgência, incluindo a realização de sete partos e três cirurgias eletivas, sem nenhuma intercorrência”, disse o médico, lembrando que, além da assistência na unidade, o hospital disponibilizou equipes, todas as noites de carnaval, para dar assistência aos foliões onde eles estavam brincando.

“Esse serviço foi outro diferencial de nossa assistência, este ano”, finalizou o diretor. A equipe externa que atuou no corredor da folia realizou três atendimentos no sábado, outros três na segunda-feira e mais quatro na terça-feira. No domingo não houve demanda.