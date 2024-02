Diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande alerta população sobre a dengue

Nesta terça-feira, 13 de fevereiro, o diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, concedeu uma entrevista à Rádio Campina FM, abordando a situação preocupante da dengue na cidade e detalhando as ações do plano de contingência que já está em vigor.

Miguel Dantas ressaltou a importância de discutir o plano de contingência de Campina Grande, que foi aplicado com antecedência para combater o avanço da dengue na região. O diretor destacou que o município começou enfrentando um alto índice da doença, com aproximadamente 33 bairros registrando índices acima de 4.

– É uma situação bastante significativa. Malvinas, Bairro das Cidades, Palmeira Imperial e Velame são quatro bairros que ultrapassaram o índice 8. Por isso, quanto mais cedo tivermos a parceria da comunidade e a colaboração da população para cuidarem de seus reservatórios a nível de solo, melhor. Cerca de 80% dos focos foram identificados em nível solo, em caixas d água, latas, garrafas e reservatórios de plantas, e precisam ser cuidados pelos donos das residências – enfatizou.

Ele lembrou ainda que a população pode colaborar também acionando o Dengue Zap para denunciar terrenos e locais que apresentem riscos de infestação.

-Temos uma parceria com a Sesuma que pode ser acionada em casos de terrenos com mato e lixo. Os agentes de endemias têm esse protocolo e podem adentrar a terrenos e locais abandonados, basta enviar a foto com endereço para o Dengue Zap no número (83) 9884-9535 – frisou.

Ainda de acordo com Miguel, no período de abril a julho às ações devem ser potencializadas para evitar infecção cruzada de variantes da covid com arboviroses.