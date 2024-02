Samu terá esquema especial para o Carnaval Tradição em João Pessoa

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) preparou um esquema especial para prestar assistência aos foliões que irão prestigiar os desfiles do Carnaval Tradição, que acontece a partir deste sábado (10) até a segunda-feira (12) na Avenida Duarte da Silveira (Beira Rio). As equipes estarão distribuídas estrategicamente no local, a partir das 19h até o final de programação nos três dias do evento.

Para o atendimento do público, serão disponibilizadas quatro motolâncias (duas duplas) e duas ambulâncias, sendo uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR) para dar suporte na agilidade e coordenação dos trabalhos. As equipes contam com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutor socorrista.

“Nossos profissionais estarão disponíveis para garantir o bem-estar dos foliões e de prontidão para prestar uma assistência rápida a quem precisar durante o evento”, destacou Gilmore Lins, coordenador administrativo do Samu-JP.

O esquema foi montado com equipe extra de profissionais, de modo que não prejudicará o atendimento normal do serviço. A estrutura estará disponível para atender ao público e dar resolução no local. Caso seja necessário, o paciente será transferido para o serviço de referência mais próximo.