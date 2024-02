A Quarta-Feira de Fogo foi de descontração, fantasias, adereços carnavalescos e muito frevo na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), que pertence à rede estadual de saúde e é gerenciado pela Fundação PB Saúde. É que os profissionais do setor, iniciando as atividades do calendário de eventos temáticos de 2024, prepararam um ambiente mais colorido para descontrair essa etapa de recuperação das mães e dos pequeninos que estão internados.

Cada recém-nascido (RN) recebeu sua fantasia, com o frevo como tema, assim como as mamães, que também aproveitaram a sala e as incubadoras enfeitadas com os símbolos do Carnaval.

O clima de festa criado pela decoração carnavalesca suavizou a apreensão de Josefa Gracilene, mãe do guerreiro Gael, que segue na luta pela vida, se fortalecendo a cada dia. “Ser mãe de prematuro não é fácil. Ele tinha o irmãozinho gêmeo, que não resistiu. E todo esse clima de Carnaval, com as roupinhas, os enfeites, ameniza nosso dia a dia com eles. Cada dia é uma etapa diferente, é tipo uma roda gigante, um dia eles estão lá em cima, outro dia estão embaixo. Mas esse clima de carnaval deixa a gente mais espairecida”, contou Josefa.

Para a coordenadora de Enfermagem da UTI-NEO do HSGER, Mara Fernanda, esses momentos são pensados exatamente para que as mães, como a de Gael, e os próprios bebês consigam mais forças para continuar lutando pela plena recuperação. “Nós temos esse projeto de datas comemorativas aqui na UTI Neonatal. Todas as datas especiais a gente procura comemorar para proporcionar esses momentos de descontração, de alegria, para tirar um pouco do foco da parte mais dolorosa do tratamento, tanto dos RNs quanto das mães, que muitas vezes ficam ansiosas e preocupadas. Então toda nossa equipe se envolve na brincadeira, desde a confecção das fantasias até a decoração. Esse ano o tema foi o frevo e as mães ficam super felizes com esse tipo de ação”, comentou Mara.

Atualmente, quatro recém-nascidos estão se recuperando na UTIN, um RN na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCINCo) e um na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) do Hospital Edson Ramalho, que conta com toda estrutura necessária e equipes multiprofissionais para uma assistência humanizada e que leva em consideração a necessidade individual de cada um dos prematuros em tratamento.