Saúde da Paraíba aumenta serviços oferecidos durante o carnaval

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) aumentou o suporte aos municípios durante as festas de carnaval na Paraíba.

Da entrega de preservativos aos serviços de UTI móvel e aérea, a SES tem disponibilizado o reforço profissional e esquema especial de atendimento nas unidades de referência do Estado desde a abertura do Folia de Rua em João Pessoa.

De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, a Secretaria conta com uma rede robusta, com capacidade de ampliar esse reforço junto aos municípios neste período de festas.

Ele destaca o Programa Coração Paraibano atuante no estado e que conta com o apoio de 34 unidades hospitalares que realizam a estabilização dos pacientes no primeiro atendimento, três delas especializadas em cardiologia: o Hospital de Trauma, em João Pessoa; o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita; e o Hospital Regional Janduhy Carneiro, em Patos.“O objetivo dessas ações no carnaval para reforçar a rede de urgência e emergência é evitar a superlotação dos hospitais regionais, direcionando os atendimentos mais graves nos hospitais e os atendimentos de menor complexidade acontecendo no próprio evento.

A ação visa fortalecer a rede de urgência e emergência no estado. Estaremos presentes nas cidades de Catolé do Rocha, Patos, Conde, Cajazeiras e Campina Grande com a equipe de atendimento com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ambulâncias de UTIs móveis e a disponibilidade das UTIs aéreas”, pontua.

O secretário reforça também os serviços de UTI aérea do Grupo de Resgate Aeromédico (Grame), que atua na Paraíba desde 2021, transportando pacientes que precisam de cuidados em outras unidades hospitalares longe de seu domicílio, sejam elas dentro ou fora do estado.

Além dos atendimentos, a SES atua com a prevenção e abasteceu com 2 milhões de preservativos todas as Gerências Regionais de Saúde da Paraíba para ações do Carnaval 2024. Os preservativos são ofertados aos foliões da Paraíba no período do pré-carnaval e carnaval. Ainda no campo da orientação e prevenção, o Hospital Clementino Fraga realiza ações itinerantes com o “Clementino Folia”.

O bloco esteve presente na abertura do Folia de Rua, no Ponto de Cem Reis, no Virgens de Tambaú, nas Muriçocas do Miramar e estará no Bloco Raparigas de Chico, neste sábado (10).