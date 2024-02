Transplantes: Campina Grande registra doação de múltiplos órgãos

A Central Estadual de Transplantes registrou, na noite desse domingo (4), a primeira doação de múltiplos órgãos de 2024 do Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade integrante da rede estadual de saúde na cidade de Campina Grande. Essa já foi a quinta doação do tipo contabilizada este ano na Paraíba.

Os órgãos doados foram de uma mulher de 53 anos, que teve como causa da morte um trauma cranioencefálico (TCE) em decorrência de um acidente automobilístico. Após a confirmação da morte encefálica, a família foi consultada sobre o desejo de doar, e permitiu o ato.

Por meio do gesto solidário, saíram da fila de espera uma mulher de 60 anos do estado de Pernambuco, que recebeu o fígado; uma paciente, de 66 anos do Ceará, que recebeu o rim direito; e um paraibano, de 31 anos, que foi beneficiado com o rim esquerdo. As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos da Paraíba e em seguida foram doadas. Também nesse domingo, outras duas córneas foram doadas na unidade.

A diretora da Central, Rafaela Dias, destaca a mudança na vida de quem é beneficiado com um transplante. “Nosso trabalho é no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que estão aguardando o dia do seu transplante chegar, porque sabemos que sofre não só o paciente, mas toda a família. E por isso temos uma enorme gratidão a todas as famílias doadoras, que no momento da dor conseguem pensar no próximo”, detalha.

Este ano, a Central de Transplantes da Paraíba já soma cinco doações efetivas e apresenta uma média de uma doação por semana. Já foram realizados 30 transplantes, sendo 23 de córneas, um de coração, quatro de rim e dois de fígado.