Podcast: professor da Uama destaca a importância das relações familiares

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire trouxe uma reflexão sobre as relações familiares, destacando o afastamento observado entre os membros das famílias nos dias atuais.

O professor analisou esse fenômeno e ressaltou a importância de fortalecer os laços familiares.

Freire chamou a atenção para o crescente distanciamento entre os familiares, enfatizando a necessidade de reverter esse quadro.

Ele abordou a importância do apoio e amparo familiar, especialmente para os idosos, que, segundo o professor, muitas vezes precisam dessa conexão para evitar o sentimento de solidão.

