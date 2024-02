Vídeo: dores no calcanhar é pauta no Consultório JM

No Consultório JM deste sábado (3), o Dr. Antônio Henriques abordou sobre fascite plantar, que costuma ser uma das principais causa de dor na região do calcanhar, que pode ser provocada tanto por sedentarismo, quanto por exercícios inadequados.

À Rádio Caturité FM, o especialista explicou que falta de alongamento, uso de calçados inadequados, sobrepeso também pode acarretar em dores na região, é possível sentir uma dor intensa, principalmente na hora em que levanta ou após um longo período de repouso. Você já que jogamos todo o peso do corpo sobre os pés.

Dr. Henriques também explicou sobre a diferença entre fascite plantar e esporão, e ainda detalhou sobre formas de tratamento para as dores no calcanhar:

Confira na íntegra:

