No quadro De bem com o espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes deu dicas de maquiagem para o Carnaval.

Uma ideia é utilizar glitter na pele para deixar a maquiagem mais festiva e alegre. Utilize cola de glitter ou cola de cílios para colar pedrinhas.

Existem muitos itens no mercado para ajudar a enfeitar a maquiagem nessa época do ano.

Ouça o podcast completo: