Governo distribui 40 mil preservativos e orienta sobre ISTs

O Complexo de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga realizará ações itinerantes com o bloco “Clementino Folia”. Este é o 11º ano do bloco, que irá distribuir 40 mil preservativos femininos e masculinos, além de levar ações educativas sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) aos foliões, em João Pessoa. A primeira ação será na abertura do Folia de Rua, nesta quinta-feira (01), no ponto de Cem Reis.

Uma equipe do hospital, com estandartes e muita animação, abordará os foliões entregando os preservativos e dando orientações sobre os cuidados com a saúde e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.

O Clementino Folia estará presente na abertura do Folia de Rua, no Ponto de Cem Reis, neste dia 1 de fevereiro; no Virgens de Tambaú, no domingo (4); nas Muriçocas do Miramar, dia 7; e no Bloco Raparigas de Chico, dia 10.

O diretor geral do hospital, Gilberto Teodozio, disse que prestar serviço à população não só no hospital, mas também em eventos, é de fundamental importância.

“Nós temos o Clementino Itinerante, que leva serviços durante todo o ano para a população em eventos diversos. Neste período de carnaval, levamos o Clementino Folia às ruas, para entregar os preservativos e fazer orientação. A camisinha é o padrão ouro de prevenção, não só de HIV, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis”, disse.

O Clementino Fraga oferta à população as terapias de PEP e Prep – são medicações que podem ser usadas antes de uma possível infecção ao HIV (como no caso de sexo entre pessoas sorodiscordantes) ou pós exposição, quando já aconteceu a relação sexual desprotegida.

No entanto, é importante ressaltar que essas profilaxias previnem apenas contra o HIV. Fazer sexo sem preservativo pode ocasionar a transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia.