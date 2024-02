Prefeito entrega UBS no bairro São José e destaca investimento na estratégia primária da saúde

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), falou em coletiva de imprensa, repercutida na Rádio Caturité FM, sobre os investimentos na área da saúde. As declarações foram dadas durante inauguração do primeiro posto de saúde do bairro São José, realizada no último dia 29.

Segundo Bruno, a prefeitura tem investido e não mede esforços para realizar a cobertura de saúde em 100% da cidade aumentando as equipes, construindo novas unidades básicas e policlínicas e reformando os centros de saúde.

– A gente tem se dedicado muito ao longo desses três anos para fazer uma estratégia primária de saúde eficiente, reformando postos, entregando unidades novas, transformando e abrindo policlínicas. Temos investido muito e hoje estamos entregando essa UBS para o bairro São José que é um bairro histórico – apontou.