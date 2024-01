Hoje, 31 de janeiro, é lembrado como o Dia da Mancha, e o Centro de Hanseníase de Campina Grande realiza uma ação de rastreio da doença para o diagnóstico e encaminhamento para tratamento de pacientes na cidade.

Segundo explicou Laís Meneses, coordenadora do centro, à reportagem da Rádio Caturité FM, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, transmitida através da saliva de pessoas contaminadas que afetam o sistema neurológico e causam manchas brancas, avermelhadas ou amarronzadas na pele.

A ação para diagnosticar a doença será realizada até as 16 horas, na sede do centro, localizada na Avenida Rio Branco, 584, no bairro da Prata, ao lado do Hospital das Clínicas.

Laís convidou a população para participar do atendimento e investigar se possíveis manchas na pele podem ser sinais de hanseníase.

– Você que tem alguma mancha branca, avermelhada ou marrom pode comparecer ao nosso serviço para avaliação e encaminhamento para tratamento. São manchas sem sensibilidade que podem continuar mesmo após tratamento dermatológico. É importante buscar esse atendimento – frisou.