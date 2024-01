Saiba os remédios mais vendidos no Brasil em 2023

Saiba os três medicamentos mais vendidos nas farmácias brasileiras no ano passado, de acordo com auditagem publicada no jornal O Globo: Glifage (para diabetes,109 milhões de unidades); Losartan (para hipertensão, 91 milhões de unidades); e o descongestionante nasal Neosoro (76 milhões de unidades).

*Notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/hipertrofia-orcamentaria-no-brasil/