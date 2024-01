Em Campina Grande idosos passam a ser vacinados também em agências bancárias

A Secretaria de Saúde de Campina Grande vai promover vacinação na entrada das agências bancárias durante esta semana.

O objetivo é alcançar as pessoas que procurarem as agências neste período de fim e início de mês, principalmente os grupos prioritários, com foco no público idoso.

Nesta terça-feira, 30, as equipes de imunização estarão na Rua Sete de Setembro, na agência Itaú. Na quarta-feira, 31, será na Rua Marquês do Herval no banco Bradesco.

Na quinta-feira, 1, será em frente à agência central da Caixa Econômica Federal e na sexta-feira, 2, na Rua Giló Guedes, nas agências Bradesco/Santander. O horário é das 9h às 12h.

Serão ofertadas todas as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a vacina Bivalente da Covid-19, que agora é voltada exclusivamente para os grupos prioritários.

A iniciativa faz parte do programa Busca Ativa Vacinal, que realiza ações para ampliação da cobertura vacinal. Além da imunização nas agências bancárias, a vacinação segue normalmente no Terminal de Integração, nos Centros de Saúde e Policlínicas e nas Unidades Básicas de Saúde que têm sala de vacina.