Consultório JM: médico tira dúvidas sobre infarto do miocárdio

Durante sua participação na Rádio Caturité, neste sábado, 27, o médico Antônio Henriques esclareceu dúvidas sobre o infarto do miocárdio.

O médico informou quais os sintomas comuns da condição, como dores no peito, aperto e até alguns parecidos com azia.

Assista ao vídeo do quadro ‘Consultório JM’, do programa Jornal da Manhã, e tire suas dúvidas:

*Vídeo: Paraibaonline

