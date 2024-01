No quadro ‘Conversa com a Nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas de montagem das lancheiras escolares.

É fundamental pensar em estratégias alimentares para garantir energia e nutrientes para as crianças.

Opte por variedades sempre. Inclua alimentos variados que garantam uma melhor ingestão de nutrientes e vitaminas.

Frutas frescas da época são ótimas opções para as crianças.

