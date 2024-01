A equipe itinerante do Programa Opera Paraíba realiza nesta quinta-feira (25) na cidade de Monteiro, mais 26 cirurgias gerais e ginecológicas. Os procedimentos acontecem no Hospital Santa Filomena, unidade da rede hospitalar estadual.

A proposta do Opera Paraíba, uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Saúde do Estado (SES), é facilitar o acesso e reduzir o tempo de espera da população por cirurgias eletivas de forma regionalizada nas três macrorregiões de saúde.

A diretora-geral da unidade, Adriana Rodrigues, esclarece que a iniciativa vai contemplar a população da 5ª Gerência de Saúde, que atende o próprio município e mais 17 cidades do Cariri paraibano.

“O Opera Paraíba tem beneficiado muito os pacientes do Cariri, e chega mais uma vez na nossa unidade para trazer saúde, bem-estar e qualidade de vida para quem busca tratamento através de cirurgias,” enfatiza.

A aposentada Esmeraldina Nascimento, de 63 anos, estava ansiosa pela realização da cirurgia de retirada da vesícula.

“Eu estou muito feliz de ter sido chamada pra cirurgia porque tenho sofrido demais com essa vesícula, não posso comer direito que fico enjoada, já tive várias crises. Dei entrada em dezembro e agora já estou aqui, vai ser muito bom,” comentou.

Em janeiro, o programa já cumpriu calendário itinerante nas cidades de Picuí, Solânea, João Pessoa, Catolé do Rocha, Campina Grande e Santa Luzia.

Para participar do programa, é necessário que o usuário faça a solicitação por meio da secretaria de saúde de seu município ou realize o cadastro na plataforma operaparaiba.pb.gov.br preenchendo os dados pessoais e anexando comprovante de residência, exames e laudos médicos.