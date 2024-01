Equipes do SAMU salvam bebê de engasgo em Campina Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional de Campina Grande salvou a vida de uma criança de um ano e meio na manhã desta quinta-feira, 25. A bebê foi vítima de engasgo e as equipes do SAMU agiram rapidamente para promover o socorro.

A família mora no distrito de Galante e a menina se engasgou com uma peça de um ventilador. “Eu fiquei desesperada, tinha deixado na sala e tinha ido ao banheiro e quando voltei ela já estava tossindo. Saí correndo no meio da rua pedindo socorro”, contou a mãe.

Ela foi levada para a Unidade Mista de Galante, onde os funcionários prestaram assistência e acionaram o SAMU.

Como a base descentralizada do SAMU no distrito funciona ao lado da unidade, a equipe iniciou o atendimento rapidamente e promoveu o resgate para Campina Grande.

Paralelamente, uma equipe de suporte avançado com médico saiu da base do São José e foi ao encontro da ambulância. Em apenas dez minutos, as duas ambulâncias se encontraram na BR-230 e o médico conseguiu fazer o salvamento em plena BR.

Fizemos as primeiras manobras não conseguindo desengasgar. Colocamos na unidade de suporte básico e acionamos uma unidade de suporte avançada com o médico.

Passamos do posto da Polícia Rodoviária Federal e na subida da cidade encontramos a outra unidade perto do contorno do Shopping. Pegamos a criança, tiramos da nossa unidade, atravessamos a pista e colocamos na unidade de suporte avançado, quando o médico Dr. Leonardo conseguiu retirar o objeto usando uma pinça cirúrgica”, explicou o socorrista Eduardo Pereira.

A mãe da vítima tem quatro filhos e ficou bastante grata à equipe. A criança já retornou para casa.

“A criança foi salva porque a peça tem um espaço por onde passou o ar. Para que ela conseguisse respirar minimamente. Se fosse algo sólido teria fechado a traqueia. É preciso orientar pais e mães para terem bastante cuidado”, disse o socorrista.