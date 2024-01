PMJP alerta para vacinação para prevenção contra hanseníase

No ‘Janeiro Roxo’ o alerta é para a importância da conscientização sobre os cuidados, tratamentos e prevenção da hanseníase, doença milenar causada pelo bacilo Mycobacterium leprae.

A vacina BCG-ID não é específica para a hanseníase, mas demonstra um efeito protetor contra a doença, reduzindo a morbidade. Para garantia da proteção, a vacina BCG é administrada ainda nas maternidades, nas primeiras horas de vida da criança, em dose única.

A melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce, assim como a indicação de vacina BCG ao nascer, para melhorar a resposta imunológica.

O diagnóstico e tratamento da hanseníase é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Quando detectada e tratada a tempo, não é necessária internação hospitalar: é indicado o uso de antibióticos em comprimidos, com duração de 6 a 12 meses.

O recomendado é que todas as vacinas de rotina estejam em dia. Nesta quinta-feira (25), as doses para atualização da Caderneta Nacional de Vacinação podem ser administradas nos pontos móveis, criados de forma estratégica para assistência, localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230 e no Shopping Tambiá.

As ações preventivas acontecem também nas unidades de saúde da família (USFs), no Centro de Imunização e nas policlínicas municipais, de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço.

É importante lembrar que, a vacina que protege contra Covid-19, passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Para as crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade, a vacina passou a fazer parte da rotina da caderneta da criança.

Nos grupos prioritários a dose pode ser anual ou semestral. No caso de pessoas idosas, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação será semestral.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber as demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais de vacinação nesta quinta-feira (25):

Vacinação Domiciliar (Apenas para essoas acamadas)

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)