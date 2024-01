Fibromialgia: Entenda a doença reumatológica que causa muitas dores pelo corpo

Dores constantes que afetam várias partes do corpo e afetam a qualidade de vida das pessoas. Essa é a principal queixa de quem sofre com a fibromialgia, uma doença reumatológica, que afeta a musculatura corporal.

Para entender melhor as causas e sintomas da enfermidade, a reportagem da Caturité FM, conversou com a médica reumatologista, Bárbara Araújo.

Ela disse que a dor é o principal motivo que levam as pessoas a buscarem ajuda, no entanto a fibromialgia tem outros sintomas como fadiga, cansaço e alterações do sono que podem causar ainda ansiedade e depressão.

– É uma doença crônica conhecida como uma síndrome de amplificação dolorosa que pode vim acompanhada de outros sintomas associados como fadiga, sono não reparador, dificuldade de concentração, síndrome do intestino irritável, dores de cabeça, irritabilidade. Há um desequilíbrio de neurotransmissores e a comunicação com o corpo é feita de forma errônea. O paciente não sabe localizar a dor, é como se ela “andasse” pelo corpo isso é o que faz o indivíduo buscar ajuda, no entanto percebemos os outros sintomas – explicou.

A médica também revelou como tratar a doença, ressaltando a importância da atividade física e do acompanhamento multiprofissional.

– É possível ter uma vida sem dor, mas é necessário um tratamento com equipe multidisciplinar com reumatologista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo e psiquiatra. O tratamento medicamentoso, apenas, não é suficiente. É necessário a atividade física e a combinação do exercício com a terapia medicamentosa – alertou.