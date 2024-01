Guarda-vidas: Profissional pede que população redobre os cuidados no período de férias

O aspirante Henriques, guarda-vidas integrante do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, ressaltou durante entrevista à Caturité FM, a importância da operação verão, que está em curso no litoral paraibano e tem como objetivo promover um trabalho de prevenção a afogamentos, além de zelar e proteger os paraibanos.

Segundo ele, o trabalho é realizado o ano inteiro, mas no período de veraneio há uma atenção e um efetivo maior para atender às demandas nas praias do estado.

O profissional que atua há vários anos e realizou o sonho de criança ao se tornar bombeiro lamentou que uma parcela da população ainda não siga as recomendações dos guarda-vidas.

Ele aproveitou a oportunidade para dar orientações essenciais para os banhistas no período de férias.

-É importante procurar praias com guarda-vidas, evitar tomar banho de mar, rios e açudes após ingerir bebida alcoólica, tomar cuidado com correntezas e locais com pedras, redobrar a atenção com crianças e boias – alertou.