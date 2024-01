Secretária de sáude de Campina sobre o Janeiro Branco: “É mais que uma campanha”

A secretária-adjunta de Saúde do Município, Carol Gomes, destacou a importância do Janeiro Branco, mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional.

Em Campina Grande, a programação oficial alusiva ao movimento foi aberta esta semana, com o sarau “Saber Viver”, na Praça da Bandeira.

De acordo com a secretária-adjunta, durante todo este mês, uma série de atividades e ações serão promovidas na rede de saúde mental do Município, buscando esclarecer, orientar e desconstruir preconceitos sobre a importância do bem-estar psicológico e a necessidade de atenção para com a saúde mental.

Conforme Carol, essa mobilização e a conscientização promovidas durante o período mostram o quanto a campanha é essencial.

“O Janeiro Branco é muito mais do que uma simples campanha; é um movimento dedicado à saúde mental, à valorização do cuidado emocional e à quebra de estigmas que cercam os transtornos mentais”, frisou.

Carol Gomes lembrou que, para além do período e das ações do Janeiro Branco, a Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio da Coordenação da Saúde Mental, desempenha um papel crucial ao promover o cuidado humanizado, a inclusão, a prevenção e o acesso livre ao tratamento psicológico, fomentando esse diálogo de forma contínua, de janeiro a janeiro.

“Que este movimento inspire a todos a cuidar de suas mentes, a buscar ajuda quando necessário e a promover uma cultura de bem-estar psicológico em nossa comunidade. Juntos, podemos construir um futuro onde a saúde mental seja prioridade e onde cada indivíduo possa viver em plenitude”, ressalta a secretária.