Podcast Papo Animal: veterinário explica sobre a otite nos pets

No quadro ‘Papo Animal’, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante falou sobre a otite (inflamação no ouvido) nos pets.

A otite pode ser seca ou úmida, pode ser provocada por fungos ou bactérias. Muitas vezes, a otite pode acontecer acidentalmente, através de um banho, por exemplo.

Por isso, tenha muito cuidado e tampe o ouvido do seu animal no momento do banho.

A doença também pode aparecer quando o animal está com a imunidade baixa.

Um dos sintomas é o incômodo, manifestado por meio de coceira, e a vermelhidão.

