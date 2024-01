Podcast Sou do Campo: conheça o valor nutricional da jabuticaba

No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o aproveitamento e valor nutricional da jabuticaba.

A jabuticabeira é conhecida há mais de 400 anos e é nativa da Mata Atlântica brasileira. Seu nome é indígena e significa frutas em botão.

A jabuticaba pode ser aproveitada de diversas formas, seja como licor, cocada, suco e outras receitas. Ela é muito rica em vários componentes, como zinco, cálcio, fósforo, potássio e manganês.

