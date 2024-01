Hospital Municipal Santa Isabel de JP debate tratamentos das doenças do assoalho pélvico

O programa ‘Professor Convidado’, do serviço de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), retoma nesta quarta-feira (17) suas atividades.

A primeira aula do ano do programa, que tem como público-alvo médicos, residentes e estudantes de medicina, vai abordar as doenças do assoalho pélvico.

A aula, que acontece a partir das 19h30, de forma presencial, no Centro de Estudos do Hospital Municipal Santa Isabel, terá como palestrante a coloproctologista e cirurgiã geral, Luciana Paraguassu, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

“As doenças do assoalho pélvico são aquelas resultantes da fraqueza ou do excesso de força da musculatura que sustenta a pelve, masculina ou feminina. As mais conhecidas, na área proctológica, são: retocele, prolapso retal, enterocele, descenso perineal, incontinência fecal, anismo, entre outras menos conhecidas”, explica a médica Luciana Paraguassu.

Na aula desta quarta-feira a médica vai apresentar as principais doenças, os principais exames para diagnóstico e os tratamentos disponíveis para cada uma.

Programa – O ‘Professor Convidado’ proporciona o melhor da atualização científico-acadêmica para a comunidade médica, beneficiando secundariamente, assim, toda a população usuária da rede SUS.

É um programa de ensino gratuito, de frequência mensal, com público-alvo voltado para todas as residências médicas da área cirúrgica das várias universidades de João Pessoa e para o internato médico, que são: Cirurgia Geral do HMSI-JP, Coloproctologia do HMSI-JP, Cirurgia Geral da Secretaria Estadual de Saúde/Hospital Edson Ramalho, Cirurgia Geral do Hospital Universitário (HULW/UFPB) e internatos da Famene, Unipê e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).