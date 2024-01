A Secretaria de Saúde de Campina Grande apresentou, nesta segunda-feira, 15, os dados do boletim epidemiológico da Covid-19, na segunda semana de 2024. Entre os dias 7 e 13 de janeiro, foram aplicados 1.604 testes e 474 apresentaram resultado positivo, o que representa 29,5%.

Entre a primeira e a segunda semana, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou os locais de testagem com a descentralização para os distritos e o Complexo Habitacional Aluízio Campos. Os dados referentes à rede privada não constam no boletim, uma vez que eles são alimentados posteriormente no e-SUS pelos próprios estabelecimentos.

A unidade que mais aplicou testes foi o Hospital Municipal Pedro I, com 744 exames; seguido da UPA Dr. Adhemar Dantas – Dinamérica (299); da UPA Dr. Raimundo Maia – Alto Branco (218); do Hospital Municipal Dr. Edgley (100); do Hospital da Criança e do Adolescente (77); do Hospital das Clínicas (37); Hospital de Trauma (27); Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (23); Unidade Mista de Galante (22); Unidades Básicas de Saúde Crisóstomo Lucena (16); Virgílio Brasileiro (14); Hospital HELP (11); Centro de Saúde Francisco Pinto (8); Policlínica de São José da Mata (6); e Hospital Universitário Alcides Carneiro (2).

Na primeira semana epidemiológica, que corresponde ao período de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, haviam sido aplicados 2.423 testes e 797 tinham apresentado diagnóstico positivo, o que configura em torno de um terço. Ou seja, houve uma discreta queda na taxa de positividade dos testes. Somando as semanas epidemiológicas 1 e 2, já foram 4.027 exames e 1.271 resultados reagentes para a covid-19.

A testagem de antígeno está sendo aplicada na janela de três a sete dias de sintomas, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Na semana passada, a gestão municipal abriu leitos exclusivos para Covid-19 no Hospital Municipal Pedro I, no ISEA (para gestantes) e no HCA (até 14 anos).

Para as pessoas com sintomas gripais, a Vigilância em Saúde do Município recomenda o uso de máscaras e higienização das mãos a partir do início dos sintomas; orienta que os pacientes procurem os serviços de saúde após o terceiro dia de sintomas persistentes; orienta também sobre a utilização de máscaras até o terceiro dia, após o término dos sintomas.

Para a população em geral, a Vigilância em Saúde recomenda a constante higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, a limpeza de objetos de uso compartilhado e o afastamento de crianças de atividades desenvolvidas em creches, escolas ou brinquedotecas, caso haja sintomas, além do uso de máscaras em grupos vulneráveis, como imunossuprimidos e idosos.