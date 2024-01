Hospital de Queimadas adota “hora do soninho” para recém-nascidos

O Hospital Regional de Queimadas, unidade da rede hospitalar do Governo da Paraíba, implantou recentemente o protocolo “Hora do Soninho”, que proporciona aos recém-nascidos da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) momentos planejados de sono diariamente.

O repouso dos pequenos pacientes ocorre em três momentos ao longo do dia: das 9h às 10h, 15 às 16h e 22h às 23h. Durante esses períodos, os bebês não são incomodados, nem passam por nenhum procedimento.

O ambiente fica com baixa iluminação, e a temperatura e os ruídos são monitorados.

Como explica a coordenadora geral de enfermagem, Janiele Morais, o protocolo é baseado em evidências científicas, e foi implantado com o objetivo de deixá-los mais tranquilos e fazê-los repousar.

“A Hora do Soninho permite aos RNs da Ucin um momento de relaxamento com tranquilidade, o que é essencial na recuperação e desenvolvimento desses pacientes. A iniciativa é um dos procedimentos que pode contribuir para a alta dos bebês,” detalha.

A unidade usa a “Hora do Soninho” como forma de integralização e humanização do serviço, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Como detalha a coordenadora de enfermagem do setor, Georlanda Andrade, o ambiente neonatal é estressante, e tem fatores como: luz intensa, ruídos dos equipamentos, realização de procedimentos pelas equipes assistenciais e o pouco contato com os familiares, que deixam o recém-nascido cansado.

“É por isso que durante essa uma hora, nossa equipe multidisciplinar se organiza para que os procedimentos necessários aconteçam de forma conjunta e programada, para que nada atrapalhe esse momento de descanso dos bebês,” explica.

O Hospital Regional de Queimadas é referência para 15 municípios da região, compreendendo atendimentos eletivos, ambulatoriais, de urgência, emergência e maternidade.