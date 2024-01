Hospital de Patos atende mais de 200 pessoas no final de semana

O plantão deste final de semana (12 a 14) na Emergência e Urgência do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba em Patos, registrou o atendimento a 228 pessoas, das quais 38 vítimas de sinistros de trânsito. Foram 29 pessoas que se acidentaram com motocicletas, outras oito com automóvel e uma com bicicleta.

Entre as 18h da sexta-feira (12) até a meia-noite deste domingo (14), a unidade realizou ainda 14 procedimentos cirúrgicos, sendo 12 de urgência e dois eletivos. Foram seis cirurgias vasculares, cinco ortopédicas e mais três gerais.

O plantão com maior demanda de atendimentos foi o de domingo (14), quando 111 pessoas deram entrada na unidade, seguido do sábado (13), com mais 85 pacientes atendidos.

Das 18h à meia-noite da sexta-feira (12), mais 32 pessoas passaram pela urgência do hospital com diversas queixas.

Das 38 vítimas de acidentes de trânsito, a maioria foi de pessoas de Patos, com 22 ocorrências, mas o hospital atendeu acidentados vindos das cidades de Catingueira, Condado, Emas, Malta, Matureia, Passagem, São José de Espinharas, São José do Bonfim, Teixeira, Vista Serrana e Desterro. Cinco pacientes precisaram ser internados para cuidados posteriores, todos vítimas de acidentes com motos.

Na emergência, além dos casos envolvendo os acidentados, os demais motivos dos atendimentos da unidade neste período foram de pacientes com queixas de dores, com problemas decorrentes de quedas, crise hipertensiva, crise convulsiva, cortes, dispneia, luxação, mal-estar entre outros. O hospital atendeu ainda três casos de agressão física e uma tentativa de suicídio.