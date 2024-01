A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz uma consulta pública sobre a proibição dos cigarros eletrônicos.

Enquanto isso o consumo desses equipamentos continua crescendo no país: somente nos últimos seis anos, o aumento foi de 600%.

O dado é do Ipec, instituto de pesquisas, que aponta quase três milhões de adultos usuários do cigarro eletrônico no Brasil.

No topo da lista, os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal.

*Agência Brasil