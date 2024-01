Podcast: psicóloga ensina como lidar com um idoso com Alzheimer

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a psicóloga organizacional Eunicélia Barbosa falou sobre o Alzheimer.

Hoje, o idoso com Alzheimer é diagnosticado a partir de 65 anos. A partir do diagnóstico, é preciso que haja um olhar diferenciado por parte da família, pois o comportamento modifica em consequência da doença.

A família precisa observar as atitudes e atividades do dia a dia do idoso acometido pela doença.

Ouça aqui o podcast completo.